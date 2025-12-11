グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、『東京ばな奈 クリアポーチ』『東京ばな奈 メタルキーホルダー』が登場！2025年12月8日(水)よりNewDays+HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリートにて販売されています！ 東京ばな奈 「クリアポーチ」「メタルキーホルダー」  発売日：2025年12月8日(月)販売店：NewDays+HANAGATAYAグランスタ東京京葉ストリート東京ばな奈sなど、1月以降順次展開予定 1