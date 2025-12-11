東京書房が、クラブパートナーである川崎フロンターレと共に、グランツリー武蔵小杉にて「しおり作りワークショップ」を開催。読書週間最終日に合わせ、子どもたちが本に触れる最初のきっかけを提供するイベントが実施されました。 東京書房×川崎フロンターレ「しおり作りワークショップ」 開催場所：グランツリー武蔵小杉 イベントスペース主催：東京書房協力：川崎フロンターレ 「本を捨てないで」を合言