鶴岡市で11日朝、住宅地に出没したクマ1頭が緊急銃猟で駆除されました。付近では12月8日から目撃情報が相次いでいて9日には飼い犬がかまれて死ぬ被害も出ていました。午前6時15分ごろ、鶴岡市友江町の住宅地近くで道路を歩いていた体長およそ１・５メートルのクマ1頭を目撃したと歩行者から市に連絡がありました。さらに午前7時20分ごろには同じ町内の道路で目撃情報があり、その10分後には住宅地にいるクマを警察が発見しま