JR東日本のロゴラグビーのリーグワンは11日、2部のNECグリーンロケッツ東葛をJR東日本に譲渡することが決まったと発表した。2025〜26年シーズン後の26年7月に引き継ぐ予定。チームを運営するNECが譲渡を検討していた。NEC、JR東日本も11日に発表し、本拠地に相当する千葉県のエリアやスタジアムは変えずに移行する方針を示した。チームはNECが前身で日本選手権3度優勝の実績を持つ。