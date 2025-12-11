ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することを辞退した。10日（日本時間11日）、米スポーツラジオ局「AM570ラジオ」のデビッド・ヴァセグ氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同氏は「テオスカー・ヘルナンデスは2024年シーズン以前から必要だったオフシーズンの体の回復期間にあてるため、代表監督のアル