DragonAshのボーカル＆ギターKjこと降谷建志（46）が率いるロックバンドThe Ravensが11日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ライブ会場での痴漢行為に対して警告した。公式Xでは、「現在、一部のライブ会場において痴漢行為が頻発しているとの報告を受けています」と切り出し、続けた。「このような卑劣な行為は、会場の安全と、皆様が楽しみにしているライブ体験を根底から破壊する重大な犯罪行為です。痴漢行為は犯罪です痴