俳優谷原章介（53）が11日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。火災を引き起こすリチウムイオン電池のゴミについてコメントした。番組では、今年7月、埼玉・戸田市の粗大ゴミ施設に運ばれたゴミに含まれていたリチウムイオン電池が発火して、火災で電気設備が損傷して焼却施設が停止したことを伝えた。この事故により、施設復旧の来年3月まで、担当地区にゴミが残される事態が起きている