ダメ犬に育つ絶対NG行為5つ 1.暴言や暴力 犬を育てるとき、以前はしつけのために強く叱ったり叩いたりしていたこともありますが、現在ではしつけとしての効果は薄く、虐待にあたると考えられています。 もちろん、犬自身や飼い主さん、周囲の人に危険が及びそうなときなど、やむを得ずそういった対応が必要になることもあります。 ただし、日常的なしつけや関わり方としては、犬に対する暴言や暴力は一切必要なく、むしろ悪