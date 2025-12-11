五城目町の一部地域の約900軒で停電が発生しています。原因や復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、11日午前9時25分ごろ、五城目町の一部地域の約1,600軒で停電が発生しました。午前11時15分現在停電しているのは、久保地区の約60軒、高崎地区の約80軒、馬場目地区の約400軒、富津内下山内の10軒未満、このほか五城目町の一部約200軒のあわせて約700軒です。復旧作業が行われていますが停電の