整理収納アドバイザーの大森智美です。片付けが苦手な方の中には「捨てることが苦手」と自覚している方も多いのではないでしょうか？そんな方でも片付けが進みやすくなる「捨てるから始めない5つのポイント」をあげてみました。捨てられずに苦しくて片付けに挫折した方はぜひ記事をチェックしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら?自分の「大事」に優先順位をつける片づけと言えば「まず捨てる」そう思っている方も多いかも