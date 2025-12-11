菊屋きく子『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる～冷酷王子の妃なんてお断りです！～1』（キルタイムコミュニケーション）が12月12日に発売される。 【写真】『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる』 「コミュ障引きこもり女子と無礼な冷酷王子の口下手な二人がおりなすラブコメファンタジー第1巻！」 引きこもりでコミュ障な女性・あさは、小学生のときに家から出ることができ