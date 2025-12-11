絡まりがちなケーブルを手近な位置に留めておけるホルダー。粘着タイプだとお気に入りの家具に跡が残るのが心配で使えない、でもケーブルのごちゃつきは解消したい…そんな場所にぴったりのダイソーグッズをご紹介します！柔らかい素材で家具を傷付けにくく、フチに挟むだけで設置完了。跡残りもゼロで安心して使えます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルホルダー（S型）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ