ダイソーのキッチン消耗品コーナーをチェックしていると、おしゃれなアイテムを発見。300円と少し高めでしたが、見た目も使い心地もよく、リピートしたくなるキッチングッズです。柄付きなので手も汚れず、届きにくい細かい部分もしっかり洗えるので、年末のお掃除にも役立ちそうです♪さっそく詳しく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木柄PPたわし価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード