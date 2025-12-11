さまざまなペンスタンドが販売されているダイソーですが、今までにないような凄い商品を発見しました！棚板をお好みの高さに変えることで、より効率的に収納できるペンスタンド♡さらに底が斜めになっていることで取り出しやすく、小物も埋もれずにしっかり仕分けられます。文具だけでなくコスメの整理にもおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：高さ調節できるペンスタンド価格：￥330（税込）販売ショッ