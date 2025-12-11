セリアで可愛すぎるポチ袋を発見！まるでお菓子のパッケージのようなデザインで、たまらず即カゴINしてしまいました♡裏面までこだわったデザインで細部まで抜かりなし。お札を折らずに入れられるだけでなく、メッセージも添えられて丁寧な印象を与えられます。開ける工程も凝っていて、喜んでもらえること間違いなし！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：万型封筒 5枚 ぺりぺりお菓子パッケージ価格：各￥110（税込）