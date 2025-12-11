人気ハンバーガー店『ファーストキッチン』から冬に食べたいご褒美バーガーが登場した。2025年12月11日から冬季限定で販売が始まったのは、「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」など4種。どんな味わいなのか。魅力を紹介する。日本生まれのハンバーガー店『ファーストキッチン』日本で1977（昭和52）年に創業した『ファーストキッチン』は、全国に31店舗を展開するハンバーガーチェーン。日本人の味覚に合うように設計し作ら