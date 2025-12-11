鶴岡市によりますと、10日の午後6時55分ごろ、山形県鶴岡市由良地内の由良漁港の岸壁でクマ2頭が目撃されました。 【写真を見る】漁港の岸壁でも...夜にクマ2頭が相次いで目撃鶴岡市由良（山形） クマの体長はわかっていませんが、目撃されたのは大小2頭だったということです。 また、10日の午後8時3分ごろ、由良地内の由良郵便局付近でも親子とみられるクマ2頭が目撃されました。 クマの体長は、親グマとみられるクマがおよ