前線を伴う低気圧が発達しながら北海道の南を通過している影響で、札幌を含む南西部を中心に未明から雪の降り方が強まっています。夕方にかけて断続的に雪や風が強まる見込みです。車が半分見えなくなるほど大量の雪が積もっています。前線を伴う低気圧が発達しながら北海道の南を通過している影響で、札幌や小樽など南西部を中心に雪の降り方が強まっています。 小樽では午前１０時までの１２時間で１８センチの雪が降り、住民