学業で高い実績を残しながら、スポーツや部活動でも輝かしい成績を収める学生たちの姿は、多くの人に感銘を与えます。知性と精神力をバランス良く育む教育で、文武両道を実現している私立の名門校に注目してみました。All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「東北地方の私立進