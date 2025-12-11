世界的人気グループBTSの最年少メンバー、ジョングクが公開した料理配信が、思わぬ形で日本の食品メーカーに注目を集めている。【写真あり】「これはもしや、、、？？」ジョングクの配信に映った日本の“ゴールデンカレー”ジョングクがエスビー『ゴールデンカレー』を使用配信はファンプラットフォーム『Weverse』で「カレー」と題したライブ配信で、幼なじみに味噌カレーパスタを振る舞う様子を公開。その中で使用したカレー