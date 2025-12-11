モデルの佐田真由美（48）が、美脚あらわなミニスカワンピースコーデを披露し、「たまらん、、」「美 過ぎる」など反響が寄せられている。【映像】佐田真由美の水着姿や美脚あらわなミニスカコーデ3歳からモデルとして活動し、2025年8月23日に48歳の誕生日を迎えた佐田。Instagramではプライベートについても発信しており、ジムでパンプアップした後の水着姿や、娘との2人旅でのビキニショットを公開するなど、美しいスタイル