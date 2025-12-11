韓国・仁川空港で報道陣の質問を受ける田載秀海洋水産相（中央）＝11日（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国メディアによると、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から金品を受け取った疑惑が報じられていた韓国の田載秀海洋水産相が11日、辞意を表明した。田氏は疑惑を否定している。訪米を終え帰国した仁川空港で報道陣に「海洋水産省と李在明政権が動揺しないよう、職を辞して堂々と（捜査に）応じたい」と述べた。旧統一教会