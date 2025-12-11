神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（標高約４００メートル）の山林火災で１１日朝、県から災害派遣要請を受けた自衛隊がヘリコプターによる消火活動を始めた。発生から４０時間以上経過したが、鎮圧のめどは立っていない。伊勢原市消防本部によると、上空からの消火活動には自衛隊のほか、横浜、千葉両市消防局、東京消防庁のヘリコプター３機も加わる予定。焼失面積などが分かっておらず、隣接する秦野市からはドロー