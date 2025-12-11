¤¬¤ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤ÄÃËÀ­¤ÎÀº»Ò¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â197¿Í¤ÎÂÛ»ù¤ÎÇ¥¿±¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿/LYagovy/iStockphoto/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¤¬¤ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤ÄÃËÀ­¤ÎÀº»Ò¤¬²¤½£³ÆÃÏ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â197¿Í¤ÎÂÛ»ù¤ÎÇ¥¿±¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î²¿¿Í¤«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Àº»Ò¤ÎÄó¶¡¼Ô¼«¿È¤Ï·ò¹¯¤À¤¬¡¢¡ÖTP53¡×¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤Ë¤Þ¤ì¤ÊÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿