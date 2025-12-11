「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は2026年3月20日から、「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」(1名7,000円)を開催する。ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす幻想的な空間八重山諸島には9種類のホタルが生息しているとされており、その中でもヤエヤマヒメボタルは西表島、石垣島にのみ生息する。体長は僅か2〜4mmと日本最小のホタルで、1秒間に3〜5回点滅する。春先の約2ヶ月しか見ることができず、その様子