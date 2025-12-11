日本エイサーは12月10日、Acerグループ傘下のライフスタイルブランド「amadana」から、23.8インチフルHDディスプレイなど3製品を発表した。12月中旬に発売し、価格はオープン。2025年9月5日からドイツ・ベルリンで開催したエレクトロニクス展示会「IFA」で先行出展したモデルとなる。23.8インチのDS10／27インチのDS2023.8インチの「DS10」と27インチの「S20」はいずれも1,920×1,080ドット解像度の非光沢パネルを採用した液晶ディ