【モデルプレス＝2025/12/11】お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（39）が10日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）に出演。第1子が誕生したことを報告した。【写真】見取り図・盛山、話題の20kg減ビフォーアフター◆盛山晋太郎、第1子誕生を報告この日、同番組では赤ちゃんになぞらえた企画が展開された。すると、盛山は「私も赤ちゃんがいますので」と第1子が誕生したことを報告。相方・リリーに子