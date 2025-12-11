【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの佐田真由美が12月9日、自身のInstagramを更新。高級ブランドの全身コーディネートを披露し、話題となっている。【写真】48歳2児のママモデル「憧れるスタイル」ハイブラミニスカ姿披露◆佐田真由美、ミニスカワンピ姿披露佐田は「マンマだって綺麗めでありたい そしてお出かけしたい」とつづり、ワンピース、バッグ、靴のすべてをイタリアのブランド・FENDIで統一した姿を披露した。ワンピー