【モデルプレス＝2025/12/11】SixTONESのジェシーが2025年12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。SNSの偽アカウントについて、注意喚起を行った。【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美◆ジェシー、SNS偽アカウントに注意喚起この日の投稿でジェシーは、自身になりすましたX（旧Twitter）の偽アカウントについて触れ「僕『X』やってません」「偽垢が広まっています ご注意ください！！」と注意喚起した。◆