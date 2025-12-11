女優のキム・ギュリが、2008年公開の映画『美人図』の撮影で“代役”を自ら拒否していたと明かし、話題になっている。【写真】ベッドシーンが話題の美人女優12月10日、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」に出演したキム・ギュリは、「映画『美人図』で大胆な露出演技を披露してイメージを築いた後も、28年間にわたり安定して役者業を続けている」「キム・ギュリより以前の名前“キム・ミンソン”のほうが馴染み深い、