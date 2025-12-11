すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」は、12月11日から12月25日まで『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』の配布キャンペーンを開催する。対象メニューは「ガスト」12品、「バーミヤン」10品の計22品。クーポンの配布は、すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、バーミヤン公式X(@bamiyan_CP)、すかいらーく公式Instagramで行う。ガスト&バーミヤン『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン