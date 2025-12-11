金市場は、FRBの利下げや中央銀行の旺盛な購入、ETFへの資金流入など複数の強気要因に支えられ、価格の下方リスクを抑えつつ高水準を維持しています。その一方で、アジアでの高値による現物需要の抑制や米国経済の突出した成長によるドル高リスクなど、弱気要因があるのも事実です。11月の金市場動向から、高騰を支える要因と2026年の展開についてみていきましょう。なお、本稿はステート・ストリート・インベストメント・マネジメ