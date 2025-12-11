来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え、2位で決定戦へ進んだ日本。日本時間11日に行われた決定戦で予選1位のノルウェーに勝利し、出場権を獲得しました。日本は第1エンドに1点を取られますが、第2エンドで2点を奪い逆転。その後、第6エンドまで互いに得点を重ね、一歩も譲らない展開となりました。終盤、第10エンドで5-5の状況で日本は最後の1投を残してNo.1を確定