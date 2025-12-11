先月シンガポールで行われた米映画「ウィキッド永遠の約束」プレミアのレッドカーペットに乱入し、女優で歌手アリアナ・グランデ（32）に抱きつく迷惑行為を行ったオーストラリア男性が、今度は母国で開催された米歌手レディ・ガガ（39）のコンサート会場から追放されたことが分かった。男は、アリアナ・グランデへの迷惑行為で逮捕・起訴され、禁錮9日を言い渡されていた。英BBCなどによると、「パジャママン」のハンドルネーム