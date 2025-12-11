親が高齢になると、病気にかかったり、急に亡くなったりするリスクが高まります。親にもしものことがあった際に慌ててしまい、親族間で揉めることがないように、相続関連の事前準備をしておくことが重要です。とくに「遺産分割争い」は、日本では一般家庭で起こりやすいという統計も出ています。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない！亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』（ソーテック社）より、相続に