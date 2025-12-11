ミュージカルを中心に活躍中の俳優渡辺大輔（43）と、妻で元宝塚歌劇団の女優、則松亜海（34）が11日までにそれぞれのSNSを更新し、第1子男児が誕生したことを報告した。渡辺は自身のX（旧ツイッター）にアップした妻と連名の文書で「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します」と伝え、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感してお