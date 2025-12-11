猫の殺処分ゼロを目標に掲げ、保護猫活動などに取り組む福岡県大野城市の一般社団法人「福岡ねこともの会」が、来年のオリジナルカレンダーを販売している。売り上げは猫の医療費や餌代などの活動費に充てる。テーマは「ねこと、ともに幸せに生きる」。会が保護した「地域猫」や、新しい家族に迎えられ穏やかな日常を送る子猫たちの姿などを月替わりで紹介。保護猫を迎えることで「世界を優しく変える第一歩につながる」と訴え