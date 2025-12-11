吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「Hello bestie」（こんにちは、親友）と澁澤莉絵留を紹介すると、冬の夜を2人で楽しく過ごした様子をたくさんの写真や動画で投稿した。【動画】親友にされるがままの吉田優利「GUCCIミラノ巻き」の完成シーン最初の動画は澁澤が吉田のマフラーの形を整え、髪の乱れも直している様子を撮影したもの。完全にお任せ状態の吉田は笑顔で完成を待つと、最後はカメラに向かってピースをしていた。