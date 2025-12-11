国内シニアツアー「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」でシニア3勝目を挙げた手嶋多一。独特すぎるクラブセッティングについて直撃した。【写真】軟鉄アイアンの顔でグースネックでやや大きめ！ドライバーのグリップだけワタナベグリップドライバーはミズノ『ST200X』（10.5度）に『TOUR AD クワトロテック 75 X』を組み合わせて使用。ドローヒッターの手嶋だが、現在はあえてフェードを選択しているという。その理由は？