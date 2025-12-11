政策金利は3.50-3.75%に引き下げ、様子見を強めた印象 現地12月10日に米国のFOMC（連邦公開市場委員会）が開催され、政策金利は3.50-3.75%に引き下げられました。声明文では、これまで失業率を「低水準」としていた表現を削除、追加の金利調整については「その程度とタイミングを考慮」との表現に変更し、様子見を強めた印象です。なお、この表現は2024年末にも見られ、その後9月まで据え置きとなりました。今回、決議はマイラン