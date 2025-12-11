新潟県十日町市の温泉旅館「野本旅館」が11月25日に事業を停止し、自己破産の申請準備に入ったことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク上越支店によると、1895年に創業し、1954年2月に法人改組された野本旅館は、新潟県内有数の温泉地・松之山温泉街の中では老舗旅館の1つで、2013年9月期には年収入高約7000万円を計上していた。しかし、2020年以降は新型コロナの影響により宿泊者数が減少し、アフター