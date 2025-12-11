元広島カープ投手の小林敦司さん（５３）は現在、北海道・別海町に移住し、独立リーグの別海パイロットスピリッツ投手コーチを務めている。広島で１０年、ロッテで１年プレーして２００１年にプロ野球人生にピリオドを打った小林さんはのちにパティシエに転身して、１５年に待望のカフェをオープンさせた。第二の人生を踏み出すまでに過ごした時給８５０円、プロ野球の世界とは全く別の修行時代を振り返った。◇◇