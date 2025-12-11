フランスのブリジット・マクロン大統領夫人が、コメディアンのショーを妨害した抗議活動者らを性差別的で侮辱的な言葉で表現した/Ludovic Marin/AFP/Getty Images（CNN）フランスのブリジット・マクロン大統領夫人が、コメディアンのショーを妨害した抗議活動者らを性差別的で侮辱的な言葉で表現したことをめぐり、同国内の著名人やフェミニストから激しい非難が巻き起こっている。ブリジット氏は7日、スタンドアップコメディアン