²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£¶Àï¡Ê£±£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½£Æ£×¥¨¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£¡Ö£×ÇÕÁ°¾¥Àï¡×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÂÐ·è¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î?ÉÔÀï¾¡?¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È£±¼¡¥ê¡¼¥°Æ±ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È