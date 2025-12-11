【モデルプレス＝2025/12/11】スターバックス コーヒー ジャパン は、冬を代表するティーとして親しまれている「ジョイフルメドレー」を使用した新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」を、2025年12月12日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】スタバ話題の新作「トリュフ スープチーノ」飲んでみた◆スタバ冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を苺と共にミルク仕立てで「ジョイフルメド