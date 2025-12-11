【モデルプレス＝2025/12/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第54話が、11日に放送された。トミー・バストウ演じるヘブンの過去が明かされ、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）の壮絶過去シーン◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江