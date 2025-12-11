阪神ジュベナイルフィリーズのステップレース 好走数の多さから主力といえるのが［５・２・２・21］のアルテミスＳ組。勝ち馬の半数がこの組から出ており、複勝率30％も優秀な数字。 一方、最も出走数が多いファンタジーＳ組は［２・０・２・30］で、常に注意が必要な成績ではないものの、軽くは扱えない。 この他に勝ち馬がいるステップは［１・１・０・１］のアイビーＳ組、［１・０・０・５］の新潟