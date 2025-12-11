【前後編の後編／前編を読む】「親友と同じ娘を好きになってしまった」十代のよくある三角関係のはずが…46歳の今も縛られ続ける夫の人生萩原久斗さん（46歳・仮名＝以下同）には、和輝さんと言う幼なじみがいた。小学生の時、ふたりは近所に越してきた都美さんに恋心を抱くが、高校時代に彼女は和輝さんと交際を始め、妊娠を機に結婚。身を引いた形の久斗さんも陽子さんという女性と出会い、それぞれ家庭を築いた。しかし和輝さ