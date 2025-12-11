やや円買い、FOMC通過で市場の関心は日銀に移るドル円156.60円台 東京市場はやや円買い、ドル円は一時155.60円台を割り込んだ。豪雇用者数が予想に反して減少したことを受け豪ドル円は一時103.60円台まで下落した。 FOMCが無事通過したことで市場の関心は来週の日銀会合に移っている。ただ、利上げはすでに織り込み済み。植田日銀総裁がさらなる利上げに前向きな姿勢を示すかに注目だ。元日銀理事の早川氏は12月会合後も半