ジェームズ・キャメロン監督 映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の公開に先駆け、都内でジャパンプレミアイベントが開催。監督を務めたジェームズ・キャメロンが3年ぶりに来日し、最新作への想いを語った。イベントには映画監督の山崎貴、俳優の宮世琉弥がゲスト出演し、トークセッションも行なわれた。 写真左から、宮世琉弥、ジェームズ・キャメロン、山崎貴 映画「